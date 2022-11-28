روسيا ترفع حصة تصدير الأسمدة النيتروجينية

المصدر: د ب أ

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قالت الحكومة الروسية إن حصة تصدير الأسمدة النيتروجينية زادت بمقدار 750 ألف طن، لتصل إلى أكثر من 9 ملايين طن.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الروسية، أوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء مقتطفات منه اليوم الاثنين، أن الحصة معمول بها حتى نهاية العام الجاري، وأن الهدف من اتخاذ هذا القرار دعم منتجي الأسمدة الروس، كي يتمكنوا من تصدير كميات إضافية عندما تكون السوق المحلية مشبعة بدرجة كافية.

ومددت روسيا حصص الأسمدة النيتروجينية والمركبة حتى مايو المقبل.

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