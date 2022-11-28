رئيس المكسيك يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% على الأقل حتى 2024

المصدر: رويترز

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، في كلمة ألقاها أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد، احتفالاً بعامه الرابع في المنصب، إنه من المتوقع نمو اقتصاد المكسيك 3.5% خلال أعوام 2022 و2023 و2024.

وأثر التباطؤ في القطاع الصناعي إلى حد كبير، في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، ما جعله أقل قليلاً من التقديرات في الربع الثالث من هذا العام.

وتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% هذا العام بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 1.2% العام المقبل.

وقال الرئيس إن "الاقتصاد سينمو 3.5% هذا العام وبالنسبة نفسها على الأقل لعامي 2023 و2024".

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