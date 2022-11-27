انخفاض الأرباح الصناعية في الصين بسبب «كورونا»

المصدر: د ب أ

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استمرت أرباح الشركات الصناعية في الصين، في التراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بسبب القيود المفروضة والمتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار المصانع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء نقلا عن بيانات المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأحد، أن الأرباح الصناعية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين أكتوبر تراجعت بنسبة3% عن العام السابق.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع تراجع بنسبة 3ر2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ولم يصدر المكتب الوطني للإحصاء بيانات تخص شهر واحد منذ يونيو الماضي.

وجاء في بيان تفسير مع البيانات إن "الهيكل تحسن بشكل عام، بينما تنخفض الارباح".

وأضاف البيان أن "موجات تفشي كوفيد في الصين، ومخاطر ركود الاقتصاد العالمي، قد تضيف المزيد من الضغط على تعافي الأرباح الصناعية."

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