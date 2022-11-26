مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت بلغت 9 مليارات دولار في أمريكا

المصدر: رويترز

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أظهر تقرير اليوم السبت أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليارات دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء أمس الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3 بالمئة في يوم الجمعة السوداء، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وتملك أدوبي أناليتكس، التي تقيس حجم التجارة الإلكترونية من خلال تحليل المعاملات على المواقع الإلكترونية، حق الوصول إلى بيانات تشمل المشتريات من 85 بالمئة من أكبر 100 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وتنبأت بأن مبيعات الجمعة السوداء سترتفع بنسبة ضئيلة قدرها واحد بالمئة.

وكان من المتوقع أن يملأ المستهلكون المتاجر بعد أن أعاق الوباء التسوق داخل المتاجر على مدار العامين المنصرمين، ولكن المتاجر في صباح الجمعة السوداء جذبت مستهلكين أقل من المعتاد مع هطول أمطار متقطعة في بعض المناطق بالبلاد.

واتجه الأمريكيون إلى الهواتف الذكية لإجراء عمليات الشراء في العطلة، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن أدوبي أن التسوق عبر الهواتف مثل 48 بالمئة من جميع مبيعات الجمعة السوداء الرقمية.

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