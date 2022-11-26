الكويت المستثمر الأول في الأردن بـ 18 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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قال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم السبت إن دولة الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5ر5 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار.

وأعرب الديحاني ، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان (تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية - الكويتية ) ، عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى التعاون السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن الديحاني قوله إن الأردن والكويت وقعا حتى الآن نحو 73 اتفاقية مشتركة أغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك "توجها كبيرا لرجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الأردن في مشاريع عدة" ، مضيفا أن "الأردن يعنينا والاهتمام به هو توصية من القيادة السياسية في الكويت لبناء علاقات اقتصادية رائدة بين البلدين".

واستعرض السفير الديحاني الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة .

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