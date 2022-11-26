صفقات الجمعة السوداء في أمريكا لا تجد مشترين

المصدر: رويترز

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كان من المنتظر أن يتدفق المشترون على المتاجر في الولايات المتحدة بأعداد قياسية لاقتناص صفقات الجمعة السوداء، لكن اليوم الذي يعد أكثر أيام التسوق ازدحاماً في العام لم يشهد سوى أعداد قليلة على أبواب المتاجر مع برودة الجو.

وقالت جيمينا سيلفا، الموظفة بمتجر تارجت في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا، التي شهدت هطول أمطار غزيرة بين السادسة والثامنة صباحاً أمس: «لم يأتِ عبر ماكينات الدفع الذاتي سوى 20 شخصاً تقريباً حتى الآن».

وأضافت سيلفا (23 عاماً) أن عدد الزبائن بالمتجر كان أكبر في المواسم السابقة، لكنها تتوقع قدوم المزيد من مرتادي المتجر في وقت لاحق من اليوم.

ووفقاً للاتحاد الوطني لشركات التجزئة، فإن ما يقدر بنحو 166.3 مليون شخص يعتزمون التسوق حتى يوم الاثنين، وهو ما يزيد نحو ثمانية ملايين متسوق عن العام الماضي.

لكن في ظل أمطار متقطعة في بعض أنحاء البلاد، كانت المتاجر أقل ازدحاماً من المتوقع صبيحة الجمعة السوداء.

وأظهر تقرير من أدوبي أناليتكس أن إنفاق المتسوقين الأمريكيين على الشراء عبر الإنترنت زاد ثلاثة في المئة في يوم عيد الشكر هذا العام، وقادت المشتريات عبر الهواتف المحمولة الزيادة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت تسعة مليارات دولار بزيادة متواضعة تبلغ واحدا بالمئة عن العام الماضي.

وتقدم شركات التجزئة خصومات كبيرة سواء عبر الإنترنت أو في متاجرها، وهو ما قد ينال من هوامش الأرباح في الربع الأخير من العام.

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