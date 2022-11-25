روسيا.. اتجاه لفرض ضريبة 13% على العاملين عن بعد في الخارج

المصدر: د ب أ

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قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، في مقابلة مع قناة "روسيا1"، الخميس، إن الوزارة تتجه نحو تحديد معدل ضريبي محلي للعاملين من بعد ويقيمون في الخارج، ويستمرون في العمل لصالح شركات روسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيلوانوف قوله، إن عدد مثل هذه العمالة تزايدت، مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وقال الوزير إن الوزارة تبحث اقتراحات مع البرلمان لفرض ضريبة على مثل هذه العمالة، بمعدل محلي يبلغ 13% بدلاً من معدل الضريبة على غير المقيم والبالغ 30%.

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