دراسة: تزايد الفقر في ألمانيا على نحو ملحوظ

المصدر: د ب أ

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انتهت دراسة متخصصة إلى أن الفقر في ألمانيا تزايد على نحو ملحوظ في العقد الماضي.

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية (دبليو إس آي) التابع لمؤسسة هانز بوكلر القريبة من النقابات العمالية.

وقال المعهد، في تقرير التوزيع المنشور اليوم، إن نسبة الأشخاص الفقراء الذين يتوافر لديهم أقل من 50% من الدخل المتوسط زادت في الفترة بين 2010 و2019 بنسبة تزيد عن 40%.

وذكر أن هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى تفاقم هذا التطور في السنوات اللاحقة بفعل عوامل مثل جائحة كورونا (كوفيد 19) وانفجار أسعار الطاقة والتضخم المرتفع.

ولخصت مؤلفتا تقرير التوزيع نتيجة الدراسة بالقول إن «عدد المتضررين من الفقر في ألمانيا في عام 2019 كان أكبر من أي وقت مضى».

وأوضحتا أنه برغم التطور الاقتصادي الجيد في العقد الماضي وانخفاض معدل البطالة، فإن الأسر الفقيرة لم تستفد من هذا، بل إن حالها واصل التراجع.

وأفاد التقرير أن فجوة الفقر- أي المبلغ الذي ينقص الأسرة الفقيرة المتوسطة حتى تتجاوز حد الفقر حسابياً - زاد من 2968 يورو في 2010 إلى 3912 يورو في عام 2019.

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