عمال السكك الحديدية في النمسا يعتزمون الإضراب

المصدر: د ب أ

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يسعى أرباب العمل بقطاع السكك الحديدية، ونقابات عمالية في النمسا، إلى إيجاد حل للنزاع بشأن الأجور، بعد تهديدات بتنظيم إضراب الاثنين المقبل.

وأكد الجانبان أنه من المناسب عقد مفاوضات قبل بداية الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم نقابة «فيدا» العمالية، اليوم، إننا «نبحث فيما إذا كنا نستطيع ترتيب موعد للمفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل منتصف الليل يوم الأحد، من أجل تحقيق نتيجة مقبولة. هذا شرط من أجل تفادي حدوث إضراب».

وتطالب نقابة صناعات النقل والخدمات بدفع 400 يورو (416 دولاراً) زيادة شهرية لكل العاملين البالغ عددهم 50 ألفاً بقطاع السكك الحديد، حيث يقول أرباب العمل إن الأمر يعادل زيادة تصل إلى 24% للفئات ذات الأجر المحدود.

وبدلاً من ذلك، يعرض أرباب العمل زيادة الأجر بمتوسط يبلغ 8%، بدءاً من الأول من ديسمبر، إضافة إلى مبلغ يُدفع مرة واحدة بقيمة ألف يورو في الشهر نفسه.

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