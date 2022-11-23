النفط يخسر أكثر من دولار للبرميل بفعل محادثات تحديد سعر النفط الروسي

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الأربعاء بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت دولارين، أي 2.26 بالمئة، إلى 86.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار، أي 1.94 بالمئة، إلى 79.38 دولارا للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم لكنهما "تخليا عن مكاسبهما إثر تقارير بأن السقف الذي ستفرضه مجموعة السبع على (سعر) النفط الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يجري تداوله عنده في الوقت الحالي" وفقا لما قاله جيوفاني ستاونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس.

وقال مسؤول أوروبي اليوم الأربعاء إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل.

وتزايدت الضغوط أيضا بفعل التوقعات الاقتصادية لمجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.

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