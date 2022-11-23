انخفاض جديد للذهب مع ترقب بيان المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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تحرك الذهب في نطاق تداول محدود اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1737.79 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأوقية.

ومن المنتظر إعلان بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني، في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. كما من المتوقع أن يتلمس المستثمرون مؤشرات أيضا من بيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.06 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.38 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1875.45 دولار للأوقية.

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