مصادر: بيانات معهد البترول تظهر انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأمريكية

المصدر: رويترز

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ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الأخير، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

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