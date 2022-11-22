ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 بالمئة إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.00 دولارا.

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