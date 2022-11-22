وول ستريت تنخفض عند الإغلاق بفعل زيادة المخاوف من تشديد الصين قيود كورونا

المصدر: رويترز

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اختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات، الاثنين، على انخفاض وسط مخاوف من أن الصين قد تستأنف إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19.

وقالت بكين اليوم إنها ستغلق الشركات والمدارس في المناطق الأكثر تضررا وتشدد القواعد لدخول المدينة، مع ارتفاع عدد الإصابات، مما يثير مخاوف المستثمرين.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.22 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 3950.29 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 1.09% إلى 11024.54 نقطة. وتراجع كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 42.21 نقطة أو 0.13% إلى 33703.48 نقاط.

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