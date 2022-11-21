الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار في الوقت الذي ألقى فيه موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بظلاله على التوقعات بشأن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1739.31 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر إلى 1738.35 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1742 دولارا.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو من (يو.بي.إس) إن أحد المحركات الرئيسية لسعر الذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما أن الذهب يأخذ إشارات من ارتفاع مقبل للأسعار الإسمية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب 1.2 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

وارتفع الدولار 0.8 في المئة مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيتابع المستثمرون عن كثب وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر المقرر عقده يوم الأربعاء، مع تقدير المشاركين في السوق ارتفاع سعر الفائدة نصف نقطة في ديسمبر بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولو مجلس الاحتياطي في الآونة الأخيرة.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن الذهب يمكن أن يختبر مستويات الدعم عند 1735 دولارا و1729 دولارا قبل معرفة وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 20.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 964 دولارا كما انخفض البلاديوم 2.5 في المئة إلى 1888.12 دولار.

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