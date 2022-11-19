مسؤولة بالبنك المركزي الأمريكي: رفع الفائدة لمستوى 75 نقطة أساس لايزال مطروحاً

المصدر: د ب أ

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قالت سوزان كولينز رئيس بنك الاحتياط الاتحادي ببوسطن وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الجمعة، إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن مقدار رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن تحركاً مقداره 75 نقطة أساس لايزال مطروحا للنقاش، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وقالت كولينز في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي" إنه :" من الناحية التاريخية، كان ينظر إلى 50 نقطة أساس على أنها زيادة كبيرة ونحن في نطاق يرانا فيه معظم الناس كمنطقة تشهد تشديدا".

وأضافت كولينز:"نحن لا نرى أدلة واضحة ومتسقة على هذا النوع من المرونة في أسواق العمل، هذا النوع من الديناميكيات التي نرغب في رؤيتها".

واستطردت:" لا أرى دليلا واضحا وهاما على أن إجمالي معدل التضخم سينخفض في هذه المرحلة".

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