النمسا تفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة

المصدر: د ب أ

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قالت الحكومة النمساوية إنها تأمل في جمع ما يصل إلى أربعة مليارات يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود الأحفوري والكهرباء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف ترتفع الضرائب على شركات الطاقة لما يصل إلى 40 % عن معدل الشركات.

وقال نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر في إحاطة: "هذه أوقات استثنائية تستلزم خطوات استثنائية"، ووصف الأرباح غير المتوقعة بأنها "أرباح حرب" بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وسوف تطبق الضرائب الاستثنائية على شركات الوقود الأحفوري بأثر رجعي من الأول من يوليو.

وربما يتم تعويض الضريبة جزئيا عن طريق استثمارات الطاقة المتجددة.

وتبلغ ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات توليد الكهرباء من ديسمبر، 140 يورو لكل ميجا واط/ساعة، ويبلغ السقف السعري للطاقة 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

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