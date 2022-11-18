أسعار الذهب تتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل تراجع الدولار الأمريكي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

وبحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأوقية.

وذكرت فيتش سلوشنز في مذكرة أن الذهب ما زال يتلقي الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.12 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 984.48 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2020.19 دولار للأوقية.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.

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