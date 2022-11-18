أمازون تعتزم تسريح المزيد من الموظفين بداية 2023

المصدر: د ب أ

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أعلن المدير التنفيذي لشركة أمازون أندي جاسي في مذكرة للموظفين يوم الخميس، أن الشركة، التي تعد أكبر مسوق عبر الإنترنت في العالم، سوف "تلغي" عدداً من الوظائف.

وورد في وقت سابق أن الشركة تدرس تسريح ما يصل إلى 10 آلاف موظف.

ولم يقدم جاسي معلومات بشأن عدد الوظائف التي ستلغى، ولكنه قال إن القرارات ستصدر في بداية عام 2023.

وقال جاسي إنه كان "بلا شك.. أصعب قرار" اتخذه خلال فترة عمله مع الشركة.

ولدى أمازون قوة عاملة على مستوى العالم تزيد على 1.5 مليون شخص.

وكانت الشركة قد حذرت المستثمرين بالفعل من ضعف نتائج أعمال الفصل الرابع، وقررت تجميد التوظيف في أوائل نوفمبر الجاري في ضوء زيادة مخاطر التضخم والركود.

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