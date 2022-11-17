دويتشه بنك: يمكن لليوور تجاوز 1.10 دولار بحلول 2023

المصدر: د ب أ

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يمكن لليورو أن يتعافى لترتفع قيمته إلى ما يزيد على 1.10 دولار بحلول العام المقبل، ليعود إلى المستويات التي سجلها خلال الأشهر الأولى من حرب روسيا على أوكرانيا، قبل أن تدفعه المخاوف المتعلقة بالطاقة والاقتصاد إلى التراجع أمام الدولار الأمريكي مرة منذ عقود.

ويعتقد المسؤولان الكبيران بدويتشه بنك ألان راسكين وجورج سارافيلوس، أن اليورو قد يرتفع إلى ذلك المستوى، حتى دون تغيير كبير في البيئة الجيوسياسية، إذا أخطأت السلطات المالية الأمريكية فيما يتعلق بتخفيف السياسة المالية خلال النصف الثاني من العام المقبل، وإذا واصل البنك المركزي الأوروبي زيادة تكاليف الإقراض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتم تداول اليورو حالياً عند نحو 1.0380 دولار بزيادة أكثر من 8% من أكبر هبوط له في أواخر سبتمبر.

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