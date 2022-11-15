انخفاض النفط أكثر من دولار بسبب مخاوف كوفيد في الصين

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين المخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.15 بالمئة، إلى 92.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش عقب تراجعها ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.46 بالمئة، إلى 84.62 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وفي حين رحب المستثمرون بإعلان الصين الأسبوع الماضي أنها ستخفف القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، قال محللون إن عمليات الإغلاق وزيادة الإصابات بكوفيد-19 ما زالت تشكل خطرا سلبيا رئيسيا.

وزادت إصابات كورونا في الصين بشكل أكبر اليوم الثلاثاء، بما في ذلك في العاصمة بكين، وتباطأ نمو إنتاج المصانع في البلاد .

وخفض بنك جيه.بي. مورجان توقعاته ربع السنوية وللعام بالكامل للنمو الاقتصادي في الصين اليوم الثلاثاء بسبب قيود مكافحة كورونا المستمرة في البلاد.

ومن ناحية أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل نيسان، مشيرة إلى تزايد التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، في الخامس من ديسمبر كانون الأول. وبعد الحظر، سيوقف الاتحاد الأوروبي شراء واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير .

ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع لرويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت بنحو 300 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

وتم إجراء الاستطلاع قبل صدور تقارير من معهد البترول الأمريكي الساعة 0430 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

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