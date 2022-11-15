النفط يتراجع 3 دولارات بعد زيادة إصابات كورونا بالصين وارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط عند التسوية بنحو ثلاثة دولارات، الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما بددت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين الآمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم سريعاً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.85 دولار أو 3% عند 93.14 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1% يوم الجمعة. كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 3.09 دولارات أو 3.47% إلى 85.87 دولاراً بعد أن ارتفعت 2.9% يوم الجمعة.

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