جيف بيزوس يعتزم التبرع بأغلب ثروته للأعمال الخيرية

المصدر: د ب أ

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أعلن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم، رابع أغنى شخص في العالم، إنه يعتزم التبرع بالجزء الأكبر من ثروته البالغة 124 مليار دولار للأعمال الخيرية.

وقال بيزوس، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الاخبارية الأمريكية، إنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بيزوس (58 عاماً) تبرع بالفعل بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية، لكن المقابلة التلفزيونية شكلت أول مرة يعلن فيها التزامه بالعمل الخيري طوال حياته.

وواجه بيزوس انتقادات بسبب عدم توقيع «تعهد منحة»، وهو وعد وقَّعه الكثيرون من أغنياء العالم للتبرع بأغلب ثرواتهم للأعمال الخيرية.

يُذكر أن زوجته السابقة ماكينزي سكوت تبرعت بأكثر من 12 مليار دولار للمنظمات غير الهادفة للربح منذ انفصالها عن بيزوس في 1919.

كما خسر بيزوس مليارات الدولارات من قيمة ثروته مع تراجع سعر سهم شركة أمازون، في ظل تراجع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

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