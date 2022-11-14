أسعار النفط تهبط متأثرة بارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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قلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة وهبطت اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في مدن صينية كبرى، الأمر الذي بدد الآمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة واحد بالمئة تقريبا في وقت سابق من الجلسة، لكنها عكست مسارها لاحقا وانخفضت.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.67 دولار للبرميل بعد أن سجل عند التسوية ارتفاعا 1.1 بالمئة يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 39 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 88.57 دولار للبرميل بعد الإغلاق في جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 بالمئة.

وارتفعت أسعار السلع الأولية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بكوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأثر ارتفاع الدولار على سعر النفط.

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