بورصة العملات المشفرة تحقق في تحركات غير معتادة في المحافظ عقب إعلان الإفلاس

المصدر: د ب أ

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تحقق بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس) في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ بعدما جرى سحب أكثر من 260 مليون عملة مشفرة من المنصة عقب إفلاسها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعاد حساب بورصة العملات المشفرة على تويتر نشر رسالة من ريان ميلر، أمين عام مجلس فرعها في الولايات المتحدة، والتي جاء فيها أن الشركة "تحقق في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ على صلة بتوحيد أرصدة بورصة العملات المشفرة في البورصات".

وقدرت شركة نانسين لتحليل سلسلة الكتل (بلوك تشين) في الساعة 1230 ظهرا في سنغافورة، اليوم السبت، أن التدفق الخارجي على مدار الساعة الأخيرة يقدر بـ262 مليون دولار على الأقل من كل البورصات الدولية والأمريكية التابعة لبورصة العملات المشفرة.

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