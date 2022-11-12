بورصة لندن للمعادن تقرر عدم فرض حظر على المعادن الروسية

المصدر: د ب أ

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قررت بورصة لندن للمعادن عدم فرض حظر على تسلُّم شحنات المعادن الروسية الجديدة، بعد التماس تعليقات السوق حول ما إذا كان ينبغي لها اتخاذ إجراء حيال ذلك، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بورصة لندن في إشعار للأعضاء اليوم: «ستمضي بورصة لندن للمعادن قدماً في الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعدن الروسي».

واستغرقت صناعة المعادن أسابيع في مناقشة ما يجب القيام به حول الإمدادات القادمة من روسيا التي تعد منتجاً رئيساً للنحاس والنيكل والألمنيوم والبلاديوم.

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