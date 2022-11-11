الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبها اليوم الجمعة، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1756.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1759.70دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر .

واستمر مؤشر الدولار في التراجع لينخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد أمس الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.43 دولارا للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.90 دولارات للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2021. وصعد البلاديوم 2.02 بالمئة إلى 2004.25 دولارات.

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