النفط يرتفع بفضل انحسار المخاوف من ركود أمريكي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، ما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أو 0.3%، إلى 93.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش لتواصل صعودا 1.1% بالجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً، أو 0.3%، إلى 86.75 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 6% بينما هبط برنت نحو 5%.

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار، بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس، أن التضخم الأمريكي كان أضعف من المتوقع، ما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط؛ لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن المحللين قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

وقال محللو "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة إنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفاً، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

وكانت آمال في أن تخفف الصين سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، قد أدت إلى انتعاش النفط الأسبوع الماضي، لكن تصريحات مسؤولي الصحة هذا الأسبوع أوضحت أنهم سيواصلون التصدي بحزم لأي تفشي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز