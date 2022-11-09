الدولار في أدنى مستوى أمام اليورو منذ شهرين

المصدر: رويترز

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استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين أمام اليورو اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات التضخم المقرر إصدارها هذا الأسبوع والتي ستوجه التكهنات بمسار رفع الفائدة الأمريكية مستقبلا.

وتتصدر العملات المشفرة أيضا اهتمامات المستثمرين، إذ استقرت بعد تعثرها أمس الثلاثاء.

وسجل اليورو 1.0066 دولارا، في تغير طفيف عن 1.0096 دولار الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول. كما تراجع الدولار إلى 145.17 ين في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة اليابانية هذا الشهر، وانخفض إلى 0.9823 فرنك سويسري، في أدنى مستوى أيضا منذ ما يقرب من خمسة أسابيع.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغط هبوطي الأسبوع الماضي تقريبا بسبب الرهانات على تراجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن سياسته المتشددة في رفع أسعار الفائدة وتخفيف الصين لقيود مكافحة كورونا ودفع النمو.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتجه لتسجيل أفضل عام له منذ ما يقرب من أربعة عقود، نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع ليتأرجح عند 109.68 اليوم الأربعاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.1540 دولار، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي في معاملات المساء إلى أعلى مستوى منذ عدة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي قبل التراجع خلال التداولات الآسيوية.

ولم تظهر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس سوى صورة ضبابية، مع استمرار ترجيح فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلس النواب على الرغم من بقاء مجلس الشيوخ قابلا للذهاب إلى سيطرة أي من الطرفين الجمهوري والديمقراطي.

ومرت أسواق العملات المشفرة بأيام من الاضطراب، وكانت تحاول الاستقرار اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت بينانس عن خطط لشراء منافستها شركة وبورصة العملات المشفرة إف.تي.إكس في إطار عملية إنقاذ.

وتراجعت عملة إف.تي.اكس المشفرة "إف.تي.تي" بشدة أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ عامين عند 17.1141 دولار.

واستقرت عملة بيتكوين اليوم فوق 18 ألف دولار بقليل، لكن إف.تي.تي تراجعت 20 بالمئة أخرى

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