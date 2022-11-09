أسهم أوروبا تهوي .. والأنظار على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

المصدر: رويترز

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هوت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وإن حدت مكاسب شركة برينتاج الألمانية من الخسائر، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لمعرفة مسار السياسة الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم برينتاج لتوزيع الكيماويات 1.6 بالمئة بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام وإعلان الشركة أنها قادرة على موازنة سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية مع تأثر أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع احتدام سباق انتخابات الكونجرس الأمريكي، تتوقع الأسواق تحقيق الجمهوريين مكاسب، وهي نتيجة ستكبح على الأرجح إنفاق وقواعد الديمقراطيين، لكنها ستشعل معركة حامية بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي في العام المقبل.

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