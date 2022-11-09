الصين تنظم معرضاً جوياً تاريخياً في ظل قيود صارمة لمكافحة كوفيد

المصدر: رويترز

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عرضت الصين طائرتها المدنية "سي 919" في ظهور تاريخي، وإن كان في مراسم محدودة، خلال أكبر معرض جوي صيني، الثلاثاء، مع عدم تمكن بعض المندوبين من حضور هذا الحدث الذي قلصته الصين بسبب سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها بعد وصول الإصابات إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر.

وفي تذكير بالأزمة الصحية المستمرة التي تبطئ عودة الصين إلى قطاع الطيران العالمي، حث منظمو معرض الصين الجوي في مدينة تشوهاي الجنوبية الحاضرين على الوصول مبكراً بثلاثة أيام بسبب احتياطات كوفيد-19.

وقال ثلاثة من الحاضرين لرويترز إنه حتى في ذلك الوقت تم منع البعض من الانضمام إلى اليوم الأول؛ لأنهم زاروا منطقة في بكين ظهرت بها إصابات الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة غربية لصناعة المحركات مقره الصين، إن الكثير من المندوبين المقيمين في بكين عادوا لمقارهم في حالة إحباط على الرغم من السماح لبعضهم بالدخول في اللحظة الأخيرة.

ولم يرد المنظمون على طلب للتعليق.

وكان افتتاح يوم الثلاثاء المرة الأولى التي يتشارك فيها العملاقان الغربيان، إيرباص وبوينج، المنصة مع الطائرة "كوماك سي 919" الصينية ذات الممر الواحد الجديدة في هذا الحدث الرائع.

وشاركت الطائرة المحلية الصنع، الحاصلة على شهادة الاعتماد حديثاً، والتي تعد المنافس المحلي لطائرة إيرباص، إيه320نيو، وطائرة بوينج، 737 ماكس، في استعراض الطيران خلال المعرض للمرة الأولى.

وأعلنت مؤسسة الطائرات التجارية الصينية "كوماك" عن تلقي طلبيات من شركات التأجير لشراء 300 طائرة سي 919.

وتخطط كوماك لتسليم أول طائرة من هذا الطراز لشركة تشاينا إسترن في ديسمبر المقبل.

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