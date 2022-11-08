عدوى «تويتر» تصيب شركات السيارات.. «شيفلر» الألمانية تشطب 1300 وظيفة

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة "شيفلر" الألمانية لصناعة مكونات السيارات والتوريدات الصناعية شطب ما مجموعه 1300 وظيفة من إجمالي 83 ألف وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2026.

وبررت الشركة هذا الإجراء اليوم الثلاثاء بالتحول من محركات الاحتراق الأحفوري إلى التنقل الكهربائي.

وبحسب بيانات الشركة، فإنه من المقرر لذلك شطب 1300 وظيفة، من بينها ألف وظيفة في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ثاني برنامج تضعه الشركة للتحول إلى التنقل الكهربائي خلال فترة زمنية قصيرة. ففي عام 2020 أعلنت الشركة عن شطب 4400 وظيفة.

ووفق كلاوس روزنفيلد، الرئيس التنفيذي للشركة، سيكلف البرنامج الجديد 130 مليون يورو وسيوفر 100 مليون يورو سنويا اعتبارا من عام 2026.

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