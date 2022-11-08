تراجع سهم آبل بعد خفض توقعات المبيعات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع سعر سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل خلال تعاملات الاثنين، في بورصة وول ستريت بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات من أحدث هواتفها الذكية آيفون بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم آبل تراجع اليوم بنسبة 0.5% ليواصل تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متصلة للسهم منذ يناير الماضي.

وحذرت شركة "آبل"، الأحد، عملاءها من توقع حدوث تأخير في شحنات "أيفون" بسبب قيود "كوفيد-19" في منشأة تصنيع في الصين.

ويعمل مصنع "آيفون" التابع لشركة "فوكسكون" شريكة التصنيع لشركة "آبل" في مدينة تشنجتشو الصينية، تحت قيود، ما يؤثر مؤقتاً في المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن العمال في مصنع تجميع "آيفون" في الصين فروا من المبنى، بعد أن تسببت طفرة في حالات "كوفيد-19" في إغلاق المصنع تماماً.

ولدى شركة "فوكسكون"، وهي مورد لشركة "آبل" ومقرها الولايات المتحدة، العديد من العاملين في مجمع تشنجتشو ولم تقدم أي إحصاء رسمي لعدد المصابين بكوفيد-19.

وصرحت آبل بأنها تعمل بشكل وثيق مع المورد للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز