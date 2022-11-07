وزير الخزانة البريطاني يستعد للإعلان عن تخفيض الانفاق لسد عجز الموازنة

المصدر: د ب أ

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يستعد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هنت للإعلان عن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه استرليني (68.2 مليار دولار)، حيث سوف يتخذ" قرارات صعبة" من أجل الاقتصاد المتعثر.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن مصادر بوزارة الخزانة أكدت أن " تشديدا نقديا" بقيمة 35 مليار جنيه استرليني سوف يأتي على هيئة خفض في الإنفاق، مما يشير إلى تشديد أكبر على الخدمات المتعثرة.

ويتعين على الوزراء عرض نقاط رئيسية بشأن الخطة لمكتب مسؤولية الموازنة، بحيث يمكنه إعداد توقعاته الاقتصادية بالتزامن مع وقت طرح بيان الخريف في 17 نوفمبر الجاري.

وأشار جرانت شابس وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إلى أنه يمكن تمديد الضرائب غير المتوقعة المفروضة على شركات النفط والغاز.

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