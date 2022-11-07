أسعار النفط تستقر دون مستوى 100 دولار للبرميل

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين لتحوم حول 100 دولار للبرميل إذ أن الدعم من تراجع الدولار وتعافي واردات الخام الصينية قابله تجدد المخاوف على الطلب المرتبطة بنهج الصين الصارم لاحتواء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1026 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 98.63 دولار للبرميل. بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة ليسجل 92.60 دولار للبرميل.

وانخفض خاما القياس بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي 2.9 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي، حيث أدت شائعات عن نهاية محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة في الصين إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية وأسعار السلع على الرغم من عدم وجود أي تغييرات معلنة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إن الأسعار قلصت الخسائر في التعاملات الأوروبية المبكرة في أعقاب إقبال المستثمرين على المخاطرة وأنباء تعافي واردات الخام الصينية وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى.

وانخفض الدولار اليوم الاثنين مقابل اليورو فيما كان الجنيه الاسترليني مدعوما بمعنويات المستثمرين وارتفاع في أسواق الأسهم الأوروبية.

وبينما تقلصت واردات وصادرات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر، انتعشت وارداتها من النفط الخام لتبلغ أعلى مستوى لها منذ مايو.

وتعززت أسعار النفط بتوقعات تقلص الإمدادات مع بدء سريان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسية المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر على الرغم من أن المصافي في جميع أنحاء العالم تعمل على زيادة الإنتاج.

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