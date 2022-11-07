سنغافورة تعلن عن دعم للأسر بقيمة 1.4 مليار دولار سنغافوري

المصدر: د ب أ

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ستحصل الأسر في سنغافورة على دعم بقيمة 1.4 مليار دولار سنغافوري، في إطار حزمة الدعم الحالية لتعويض تأثير الارتفاع المرتقب في ضريبة السلع والخدمات، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"، نقلا عن نائب رئيس الوزراء لورانس وونج خلال تصريحات في البرلمان، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن قيمة حزمة التأمين ستبلغ الآن ثمانية مليارات دولار سنغافوري.

وتم الإعلان عن حزمة الدعم لأول مرة في عام 2020.

وقال وونج إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن الدعم في ميزانية العام المقبل.

كانت سنغافورة قد كشفت النقاب، الشهر الماضي، عن حزمة جديدة لتهدئة التضخم بقيمة 1.05 مليار دولار.

وسترتفع ضريبة السلع والخدمات في سنغافورة من 7% إلى 8% اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

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