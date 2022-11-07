اليابان تنفق 76 مليار ين في 3 أعوام على إجراءات مرتبطة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أظهر تقرير صادر عن مجلس المراجعة في اليابان، اليوم الاثنين، أن البلاد أنفقت 1ر76492 مليار ين، على اتخاذ إجراءات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأعوام الثلاثة التي استمرت حتى السنة المالية 2021.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الاثنين، بأن إجمالي الإنفاق شكّل نحو 9ر80% من مبلغ 94492 مليار ين مخصصة لعدد 1367 مشروعا، تم تحديدها بوصفها مرتبطة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها الكشف عن النطاق الكامل لما تم إحرازه في تنفيذ المشاريع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد.

وأنفقت الحكومة 5ر155885 مليار ين على اتخاذ إجراءات متعلقة بالوقاية من الإصابة بالفيروس، و7ر50780 مليار ين على إجراءات اقتصادية وتوظيفية، و5ر9437 مليار ين كإعانات استثنائية للتنشيط الإقليمي و3ر388 مليار ين للتعاون الدولي.

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