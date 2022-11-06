كندا تتمسك بوقف الاستثمارات الصينية في تعدين الليثيوم على أرضها.. وبكين تعترض

المصدر: رويترز

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رويترز

قالت الصين اليوم الأحد إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بعد أن أمرت كندا الأسبوع الماضي ثلاث شركات صينية بسحب استثماراتها من مجال تعدين الليثيوم في كندا، مبررة الخطوة بأسباب تتعلق "بالأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها حثت كندا على الكف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

وكانت الحكومة الكندية، أصدرت أمراً إلى ثلاث شركات صينية بالانسحاب من الاستثمار في ثلاث من الشركات الصغيرة المتخصصة في تعدين الليثيوم في كندا، بعد أيام من إقرار قواعد مشددة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن بالغة الأهمية في البلاد.

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