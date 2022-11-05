سامسونج تسجل رقماً قياسياً لمبيعات الهواتف خلال مهرجان "ديوالي" بالهند

المصدر: د ب أ

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سجلت شركة سامسونج للإلكترونيات أفضل مبيعات لها على الإطلاق في مهرجان "ديوالي" الهندوسي في الهند، وذلك بعد أن تصاعد الطلب على أجهزتها الإلكترونية الاستهلاكية بشكل جيد رغم معدلات التضخم المتزايدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

وقالت بلومبرغ إن الشركة الكورية نجحت في بيع ما قيمته 144 مليار روبية (7ر1 مليار دولار) من الهواتف الذكية في الشهرين اللذين يشكلان تقريبا أهم موسم تسوق في الهند، وغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على الاستهلاك المحلي الأوسع.

وقال أديتيا بابار، رئيس قسم تسويق المنتجات في شركة سامسونج للهواتف المحمولة فرع الهند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مبيعات الهواتف ارتفعت بشكل كبير من الموديلات القابلة للطي "فليب أند فولد" إلى الطراز "فلاجشيب إس 22 ".

وأضاف المسؤول التنفيذي إن هذا كان أفضل موسم بيع لنا على الإطلاق في "ديوالي" ، دون أن يعرض أي مقارنات.

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