الذهب يحلق عالياً وسط آمال في إبطاء زيادات سعر الفائدة

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو ثلاثة بالمئة إلى 1677.67دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 18:34 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.2 بالمئة خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1676.6 دولار للأوقية.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.6 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه سيقلل قريبا حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة لمنح الاقتصاد الوقت اللازم لاستيعاب أسرع وتيرة في تشديد السياسة النقدية منذ 40 عاما.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 6.9 بالمئة إلى 20.80 للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 8.3 بالمئة. وزاد البلاتين 4.3 بالمئة إلى 957.97 دولار، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1869.62 دولار.

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