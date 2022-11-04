تراجع هائل لإيرادات تويتر بعد انسحاب المعلنين

المصدر: د ب أ

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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الجمعة إن مخاوف الشركات المعلنة بشأن تحديث المحتوى على تويتر قد تسببت "في تراجع ضخم في إيرادات" المنصة، حتى على الرغم من عدم إجراء أي تغييرات .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن تصريحات ماسك جاءت بعد أن أعلنت علامات تجارية من بينها أودي وفايزر وجنرال ميلز أنها تعتزم تعليق الإنفاق بشكل مؤقت على المنصة، أثناء انتظارها لرؤية كيف ستتطور في عهد قيادة ماسك.

كان ماسك الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير طريقة تعامل الموقع الالكتروني مع المحتوى المثير للجدل، بينما جدد تأكيده للشركات المعلنة أنه لا يريد تحويل المنصة إلى "جحيم مجاني للجميع، بحيث يقال أي شيء بدون عواقب".

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