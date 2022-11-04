أسهم أوروبا ترتفع بدعم آمال في إبطاء زيادات الفائدة

المصدر: رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم، بعد أن دعمت بيانات التوظيف الأمريكية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفف الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة مع تنامي الآمال في تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين التي أسهمت في تعزيز أسهم التعدين والسلع الفاخرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.8 في المئة بقيادة أسهم الموارد الأساسية والمنتجات الشخصية والمنزلية وشركات صناعة السيارات.

وبفضل موسم أرباح أفضل من المتوقع إلى حد كبير والآمال في أن تبطئ البنوك المركزية وتيرة تشديد السياسة النقدية، حقق المؤشر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بارتفاع 1.5 في المئة.

ومن المتوقع أن تجري الصين تغييرات جوهرية على سياسة «صفر كوفيد» في الأشهر المقبلة، وأن تقلّص أمد الحجر الصحي للوافدين إليها.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الانكشاف الكبير على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال بما يتراوح بين 3.7 في المئة و7.1 في المئة.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 5.3 في المئة، ليسجل أفضل أداء يومي له منذ أربعة أشهر تقريباً، حيث قفزت أسعار المعادن وسط تكهنات بتخفيف الصين، أكبر مستهلك للمعادن، قيودها المرتبطة بكوفيد-19.

وقفز سهم أديداس 21.4 في المئة، ليتصدر الرابحين على المؤشر ستوكس 600، بعد أن ذكرت مجلة ماناجر ماجازين الألمانية أن الرئيس التنفيذي لشركة بوما بيورن جولدين الذي سبق أن أعلن رحيله عن الشركة يستعد لأن يصبح الرئيس الجديد لشركة أديداس المنافسة.

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