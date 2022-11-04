ارتفاع أرباح وإيرادات باي بال في الفصل الثالث

المصدر: د ب أ

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قالت شركة باي بال للدفع عبر الانترنت أمس الخميس إن أرباحها للفصل الثالث زادت عن نفس الفترة من العام الماضي وفاقت تقديرات وول ستريت.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 33ر1 مليار دولار، أو ما يساوي 15ر1 دولار للسهم. مقابل 09ر1 مليار دولار، أو 92ر0 دولار للسهم، في الفصل الثالث من العام الماضي.

وباستبعاد البنود الاستثنائية، أعلنت باي بال عن أرباح معدلة قدرها 25ر1 مليار دولار أو 08ر1 دولار للسهم الواحد عن هذه الفترة. وتوقع المحللون في المتوسط أن تحقق الشركة مكسبا يبلغ 96ر0 دولار لكل سهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الاستثنائية.

وارتفعت إيرادات باي بال في الفصل الثالث بنسبة 8ر10% لتصل إلى 85ر6 مليار دولار، مقابل 18ر6 مليار دولار العام الماضي.

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