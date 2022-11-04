انخفاض أرباح ستاربكس في الفصل الرابع.. لكنها تفوق التوقعات

المصدر: د ب أ

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علنت سلسلة ستاربكس العملاقة للمقاهي أن أرباحها في الفصل الرابع انخفضت عن العام الماضي، لكنها فاقت تقديرات وول ستريت.

وبلغ صافي أرباح الشركة 88ر0 مليار دولار، أو ما يساوي 76ر0 دولار للسهم. هذا بالمقارنة مع 76ر1 مليار دولار، أو 49ر1 دولار للسهم في الربع الرابع من العام الماضي.

وباستبعاد البنود الاستثنائية، أعلنت ستاربكس عن أرباح معدلة قدرها 81ر0 دولار للسهم الواحد عن هذه الفترة. وتوقع المحللون في المتوسط أن تحقق الشركة مكسبا يبلغ 72ر0 دولار للسهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الاستثنائية.

وارتفعت إيرادات الشركة في الفصل الرابع بنسبة 2ر3% إلى 41ر8 مليار دولار، مقابل 15ر8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

(د ب أ)ح أ/م ق

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