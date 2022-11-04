انخفاض "وول ستريت" لليوم الرابع توالياً

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي أمس الخميس إذ لم تساعد البيانات الاقتصادية على تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

وبعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي أول أمس الأربعاء، أدت تصريحات رئيس المجلس جيروم باول بأنه "من السابق لأوانه جدا" التفكير في تعليق زيادات رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الأسهم مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار، وهو نمط امتد حتى نهاية تداولات الخميس.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 146.51 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 32001.25 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.8 نقطة أو 1.06 بالمئة ليغلق عند 3719.89 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 181.86 نقطة بما يعادل 1.73 بالمئة إلى 10342.94 نقطة.

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