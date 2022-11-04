الذهب يهوي بفعل تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر أمس الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشدة، بعدما بددت التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الآمال حول تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من ديسمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1629.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 17:49 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق، وسجل أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر أيلول.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 1630.9 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أول أمس الأربعاء.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار.

وزاد الدولار 1.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لتقترب من ذروات سجلتها في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 925 دولارا، وهبط البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1811.15 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز