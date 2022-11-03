ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في تويتر

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في تويتر أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقا للتقرير سيقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين يوم الجمعة.

ذكرت بلومبرغ أيضا أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز قال إنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.

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