"تيليكوم إيتاليا" تعتزم بدء بيع وحدة خدمة الشركات

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيتاليا تعتزم بدء عملية بيع حصة أقلية في وحدة خدمة العملاء، مع احتمال وصول قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات يورو، في خطوة تستهدف زيادة الحصيلة النقدية لدى شركة الاتصالات لبدء خفض ديونها المتراكمة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع أن يبدأ مجلس إدارة شركة الاتصالات عملية بيع ما يصل إلى 49% من الوحدة التابعة لها يوم 9 نوفمبر الحالي، عندما تعتمد الشركة نتائج الربع الثالث من العام الحالي، مضيفة أن عملية البيع قد تتم من خلال مزايدة.

كانت تيليكوم إيتاليا قد رفضت في وقت سابق من العام الحالي عرضا غير ملزم من شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز للاستثمار المالي لشراء وحدة خدمات الشركات، حيث قدرت قيمة الوحدة بحوالي 6 مليارات يورو بما في ذلك الديون المستحقة عليها.

يذكر أن بيترو لابريولا، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تيليكوم إيتاليا، الذي تولى منصبه في يناير الماضي يسعى إلى جمع التمويلات من خلال قصل قطاع البنية التحتية لديها عن قطاع الخدمات التجارية.

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