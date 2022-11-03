أوبن دور تكنولوجيز الأمريكية تشطب 18% من وظائفها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الخدمات العقارية عبر الإنترنت الأمريكية (أوبن دور تكنولوجيز) اعتزامها الاستغناء عن حوالي 550 موظفا بعد تراجع الطلب على العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد الموظفين المقرر الاستغناء عنهم يمثلون حوالي 18% من إجمالي عدد العاملين فيها. ويأتي قرار خفض عدد الوظائف بعد التراجع الكبير في أسعار العقارات في السوق الأمريكية، مما أجبرها على بيع المساكن بأسعار تقل عما دفعته فيها.

وأشارت بلومبرغ إلى قيام شركات مماثلة ومنها زيلو جروب وكومباس وريدفين كورب بالاستغناء عن أعداد من موظفيها خلال الشهور الأخيرة.

وقال إريك وو الرئيس التنفيذي للشركة "في الواقع نحن نمر حاليا بأشد الظروف صعوبة في الأسواق العقارية منذ 40 عاما، ونحتاج إلى تعديل نموذج أعمالنا" بما يتلاءم مع الواقع الجديد.

وأضاف "لكي نتحرك في سوق مضطربة كان علينا العمل بسرعة خلال الفصلين الماضيين لتقليل نفقات تشغيلنا".

يذكر أن شركة أوبن دور الموجود مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تقوم بشراء وبيع العقارات السكنية، وتقدم عروض التمويل لشراء المنازل من خلال عبر الإنترنت، كما تقوم بإصلاح العقارات التي تشتريها وتعيد بيعها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز