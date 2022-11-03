رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي: الفائدة ارتفعت لكن وتيرة الزيادات قد تتباطأ

المصدر: د ب أ

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قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول، إن معدل الفائدة قد يرتفع لمستويات أعلى مما كان يعتقد، إلا أن المسؤولين قد يبدؤون في إبطاء وتيرة الزيادات في اجتماعهم المقرر في ديسمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.

وقال باول للصحفيين أمس الأربعاء بعدما رفع مجلس الاحتياط معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي: "تشير البيانات الجديدة منذ آخر اجتماع لنا إلى أن المستوى الأقصى لمعدل الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا من قبل".

وأشارت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن حملتها القوية للحد من التضخم قد تدخل مرحلتها النهائية.

وقال باول إنه سيكون من الملائم أن يتم إبطاء وتيرة الزيادات "عند مرحلة ما".

وقال: "ستأتي هذه اللحظة، وقد يكون ذك قريبا بحلول الاجتماع المقبل، أو الذي يليه. ولم يتم اتخاذ قرار بعد"، وشدد على "أننا ما زال لدينا بعض الطرق" قبل أن يرتفع معدل الفائدة لمستوى حرج.

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